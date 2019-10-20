Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu başladı

Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu, 80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katılımıyla başladı.
Organizasyonda, 119 ve 63 kilometrelik yarışların startı, Ürgüp`te sabah erken saatlerde verildi.
Sporcular, 119 kilometrelik parkuru, Ortahisar, İbrahimpaşa, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Akdağ, Mustafapaşa, Damsa Barajı, Taşkınpaşa, Karlık ve Taşocağı`ndan geçip Ürgüp`te tamamlayacak.
63 kilometrelik parkurda ise Ortahisar, İbrahimpaşa, Göreme, Uçhisar, Kızılçukur Vadisi, Çavuşin, Akdağ geçilerek, koşu Ürgüp`te tamamlanacak.
Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 119, 63 ve 38 kilometrelik 3 parkurda koşuluyor.