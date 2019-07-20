Salda Gölü turist sayısında rekora koşuyor

Burdur`da bulunan Salda Gölü, "Türkiye`nin Maldivleri" olarak biliniyor.
Beyaz kumsalının ve turkuaz suyunun güzelliği ile binlerce turisti bölgeye çekiyor.
Burdur Valiliği, gölün bu yıl ziyaretçi sayısında rekora koştuğunu belirtiyor.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Salda Gölü`nde otoparklara giren araç sayılarına baktığımızda 300 binden fazla ziyaretçinin geçtiğimiz şu 1,5 aylık sürede gölü ziyaret ettiğini görüyoruz" dedi.
Salda Gölü ve çevresi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi.