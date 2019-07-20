TRT Haber

Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  28ºC
Açık

Salda Gölü turist sayısında rekora koşuyor

Haziran ayının başından 15 Temmuz'a kadar geçen sürede, Salda Gölü'nü 300 bin kişi ziyaret etti.

20.07.2019

Burdur`da bulunan Salda Gölü, "Türkiye`nin Maldivleri" olarak biliniyor.
Beyaz kumsalının ve turkuaz suyunun güzelliği ile binlerce turisti bölgeye çekiyor.
Burdur Valiliği, gölün bu yıl ziyaretçi sayısında rekora koştuğunu belirtiyor.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Salda Gölü`nde otoparklara giren araç sayılarına baktığımızda 300 binden fazla ziyaretçinin geçtiğimiz şu 1,5 aylık sürede gölü ziyaret ettiğini görüyoruz" dedi.
Salda Gölü ve çevresi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER