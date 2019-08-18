Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları doğa tutkunlarını cezbediyor

Elazığ`daki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.
Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarındaki Saklıkapı ile Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Karaleylek kanyonları keşfedilmeyi bekliyor.
Valilik, Belediye, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan tanıtımlar ve düzenlenen geziler sayesinde, her geçen gün ziyaretçi sayısını artırıyor.
Valiliğin desteğiyle sağlanan modern tur teknesi ve çevredeki balıkçı tekneleri vasıtasıyla gruplar halinde kanyonları rahatlıkla gezebilen ziyaretçiler, ilk kez gördükleri doğal yapılar karşısında adeta şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Sarp kayalıkları, karstik mağara oluşumları, tarihi mağara yerleşimleri, mağara tavanlarından sarkan yetişmiş ağaçları, ilk defa gören ziyaretçiler fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştiriyor.
Herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğu söyleyen ziyaretçilerden Özgül Öztürk, ilk kez gördüğü kanyonların doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.