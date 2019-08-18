Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları doğa tutkunlarını cezbediyor

Elazığ`daki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarındaki Saklıkapı ile Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Karaleylek kanyonları keşfedilmeyi bekliyor.

Valilik, Belediye, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan tanıtımlar ve düzenlenen geziler sayesinde, her geçen gün ziyaretçi sayısını artırıyor.