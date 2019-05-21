Saklı güzellik: Karapınar Şelalesi

Kütahya`ya 95, Uşak`a 60 kilometre uzaklıktaki Gediz, sahip olduğu zenginliklerle özellikle kış mevsiminde doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

İlçe sınırları içinde kalan ve İç Batı Anadolu`nun en yüksek dağı olan 2 bin 312 metre rakımlı Murat Dağı, ilkbaharın sonuna yaklaşılan şu günlerde ayrı bir güzelliğe büründü.

Yükseklerde henüz erimemiş karların beyazlığı, dağın kurşuniliği ve ağaçlarındaki yeşilin binbir tonuyla bölge renk cümbüşünü andırıyor.

Karapınar Şelalesi, yeşilliklerin arasından gürül gürül akan sularıyla doğaseverleri bekliyor.

Murat Dağı`nın zirvesinden ağaçların arasından süzülerek basamak basamak inen, yörede bu özelliği nedeniyle "Sıralı Şelale" olarak da bilinen Karapınar Şelalesi, her mevsim ayrı güzellikler sunuyor.

"Muhteşem zenginlikleri barındıran bir ilçe" Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, yaptığı açıklamada, ilçenin muhteşem zenginlikleri barındırdığını söyledi.

Doğaseverler ve doğa sporları için sıra dışı etkinlik ve tatiller bakımından Gediz`in çok ayrıcalıklı bir ilçe olduğunu vurgulayan Önder, "Son yıllarda da turların, sportif müsabakaların, kampların tercih yerleri arasında bulunuyor." dedi.

Önder, dağın bilinen özelliklerinin yanında yeni keşfedilen pek çok güzelliğinin görenleri adeta büyülediğini ifade etti.