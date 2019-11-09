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Sakarya'nın ot süpürgelerine talep büyük

Elektrik süpürgelerinin henüz yaygınlaşmadığı dönemde her evin temizlik aracı olan ve Sakarya'daki az sayıda usta tarafından üretilmeye devam edilen ot süpürgeleri, yurt içi ve dışında rağbet görüyor.

09.11.2019

Türkiye`nin önemli süpürge üretim merkezlerinden Sakarya`da, 70 dolayında süpürgeci, dedelerinden öğrendikleri yöntemle üretimlerini sürdürerek teknolojiye direniyor.
Süpürge otunun hasadı, temizlenmesi, kükürtle kurutulması, belirli bir boy haline getirilmesi, dikilmesi gibi pek çok meşakkatli işlemden geçen süpürgecilik mesleğini az sayıdaki usta yaşatmaya çalışıyor.
Sakarya`da üretimi kısmen devam eden süpürge otu, Sakarya Ticaret Borsasında ihale usulüyle üreticiler tarafından alınıyor.
Atölyelere getirilen süpürge otları burada kükürtle kurutulup dört ustanın elinde şekillendirildikten sonra Süpürgeciler Sitesi`ne getiriliyor. Burada yapılan süpürgeler, tırlara yüklenerek Türkiye`nin birçok kentine gönderiliyor.
Fotoğraf: AA
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