Sakarya'nın ot süpürgelerine talep büyük

Türkiye`nin önemli süpürge üretim merkezlerinden Sakarya`da, 70 dolayında süpürgeci, dedelerinden öğrendikleri yöntemle üretimlerini sürdürerek teknolojiye direniyor.
Süpürge otunun hasadı, temizlenmesi, kükürtle kurutulması, belirli bir boy haline getirilmesi, dikilmesi gibi pek çok meşakkatli işlemden geçen süpürgecilik mesleğini az sayıdaki usta yaşatmaya çalışıyor.
Sakarya`da üretimi kısmen devam eden süpürge otu, Sakarya Ticaret Borsasında ihale usulüyle üreticiler tarafından alınıyor.
Atölyelere getirilen süpürge otları burada kükürtle kurutulup dört ustanın elinde şekillendirildikten sonra Süpürgeciler Sitesi`ne getiriliyor. Burada yapılan süpürgeler, tırlara yüklenerek Türkiye`nin birçok kentine gönderiliyor.