Sakarya'da kazanlar pekmez için kaynıyor

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Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan pekmez, kazanlarda kaynamaya başladı.

Anadolu`da yoğun tüketilen pekmez, üzüm üreticilerinin meşakkatli uğraşları sonucunda hazırlanıyor. Bağlardan toplanan salkım salkım üzümler, ilk olarak torbalara konuluyor.

Ardından toprakla karışması için ezilen üzümler, daha sonra kaynatılmak üzere kazanlara konuluyor. Üzümler, odun ateşinde 3-4 saat sürekli karıştırılarak kaynatılıyor.

Kıvama geldikten sonra bekleme sürecinin ardından kavanozlara doldurulan pekmez daha sonra sofralarda yerini alıyor.

Pamukova ilçesinin Akçakaya Mahallesi`nde yaşayan vatandaşlar da yüz yıllardır atalarından öğrendikleri pekmez yapma geleneğini sürdürüyor.

Pekmez üreten Piyaze Filiz, yaptığı açıklamada, "Yiyeceğimiz kışlık pekmezimizi ayırıyoruz, kalanı da satıyoruz, eşe dosta veriyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz; pekmez, fasulye, nohut, bulgur hazırlığımız böyle devam ediyor." diye konuştu.