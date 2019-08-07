Sakarya millet bahçesine kavuşuyor

Kentte eski Atatürk Stadı`nın yıkılmasıyla 62 bin metrekare alana inşa edilecek millet bahçesi projesiyle vatandaşlar, içerisinde yürüme yolları, spor alanları ve yansıma havuzunun olduğu yeşil alana kavuşacak.

Bütünleşik ve doğayı korumacı bir yaklaşımın esas alınacağı proje kapsamında yapay gölet de yapılacak. Millet bahçesinin kuzey girişinde 3 bin 832 metrekarelik çiçek bahçeleri yer alacak.

Proje alanının kuzeydoğu ucu için öngörülen bin 570 metrekarelik sebze ve meyve bahçeleriyle Sakarya`nın tarımsal karakteri kent merkezinde yeniden yansıtılarak, kullanıcıların deneyimleyebileceği aktif bir alan oluşturulacak.

Yürüyüş, spor ve oturma alanlarıyla sahne gibi birçok donatının yer alacağı projede, vatandaşlar için otopark da yapılacak.

Engellilere yönelik alanların da yer aldığı millet bahçesinde, Sakaryalıların gün boyu keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.