TRT Haber

Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  27ºC
Açık

Sakarya millet bahçesine kavuşuyor

Sakarya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkılan eski Atatürk Stadı'nın yerine yapılacak, içerisinde yürüyüş, spor ve oturma alanları, millet kıraathanesi, sahne ve su kaynakları gibi birçok donatının yer alacağı millet bahçesine yönelik çalışmalar sürüyor.

07.08.2019

Kentte eski Atatürk Stadı`nın yıkılmasıyla 62 bin metrekare alana inşa edilecek millet bahçesi projesiyle vatandaşlar, içerisinde yürüme yolları, spor alanları ve yansıma havuzunun olduğu yeşil alana kavuşacak.
Bütünleşik ve doğayı korumacı bir yaklaşımın esas alınacağı proje kapsamında yapay gölet de yapılacak. Millet bahçesinin kuzey girişinde 3 bin 832 metrekarelik çiçek bahçeleri yer alacak.
Proje alanının kuzeydoğu ucu için öngörülen bin 570 metrekarelik sebze ve meyve bahçeleriyle Sakarya`nın tarımsal karakteri kent merkezinde yeniden yansıtılarak, kullanıcıların deneyimleyebileceği aktif bir alan oluşturulacak.
Yürüyüş, spor ve oturma alanlarıyla sahne gibi birçok donatının yer alacağı projede, vatandaşlar için otopark da yapılacak.
Engellilere yönelik alanların da yer aldığı millet bahçesinde, Sakaryalıların gün boyu keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER