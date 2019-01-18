Sahipsiz köpeklerin açlıkla sınavı

Köpeklerin, çoğu deri ve kemikten ibaret hayvan leşlerini, açlık sebebiyle sıyırmaya çalışmaları dikkati çekiyor.

Çöplükte yiyeceğin bol olduğu mekanları güçlü köpeklerin zapt ettikleri görülürken, zayıf köpekler ise yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor.

Çetin kışın şartlarında tilki, kartal, şahin, karga, saksağan ve kerkenez gibi yabani hayvanlar da çöplükten yararlanmaya çalışıyor.