TRT Haber

18
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Sahipsiz köpeklerin açlıkla sınavı

Konya'da, zorlu kış şartlarında çöplükte yiyecek bulmaya çalışan sahipsiz onlarca köpeğin yaşam mücadelesi görüntülendi.

18.01.2019

Konya`da, zorlu kış şartlarında çöplükte yiyecek bulmaya çalışan sahipsiz onlarca köpeğin yaşam mücadelesi görüntülendi.
Köpeklerin, çoğu deri ve kemikten ibaret hayvan leşlerini, açlık sebebiyle sıyırmaya çalışmaları dikkati çekiyor.
Çöplükte yiyeceğin bol olduğu mekanları güçlü köpeklerin zapt ettikleri görülürken, zayıf köpekler ise yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor.
Belediye ekiplerince yiyecek bırakılan yerlerde toplu şekilde yaşayan yavru köpeklerin birbirlerine sokularak ısınmaya çalışmaları, oynadıkları oyunlar insanın içini ısıtan görüntüler ortaya çıkarıyor.
Çetin kışın şartlarında tilki, kartal, şahin, karga, saksağan ve kerkenez gibi yabani hayvanlar da çöplükten yararlanmaya çalışıyor.
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