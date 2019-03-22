Sahiplerinin el emeğiyle süslenen kediler

Esnek bedenleri, hızlı refleksleri, güçlü koku alma duyusu ve hassas kulakları gibi bir çok ayırt edici özelliğe sahip kediler, genelde ev hayvanı olarak besleniyor ve insanlarla olan yakın arkadaşlıkları dikkati çekiyor.
İran kırması "Ozi" adlı kedi de sahibinin ördüğü papyonla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
İran kırması "Ozi" adlı kedi de sahibinin ördüğü kazakla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
Tekir cinsi "Minik" adlı kedi de sahibinin tasarladığı gömlekle sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
Tekir cinsi "Minik" adlı kedi de sahibinin ördüğü kazakla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
İran kırması "Lokum" adlı kedi de sahibinin ördüğü kazakla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
İran kırması "Lokum" adlı kedi de sahibinin taktığı kravatla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
İran kırması "Lokum" adlı kedi de sahibinin taktığı fularla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
İran cinsi "Şeker" adlı kedi de sahibinin tasarladığı papyonla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
İran cinsi "Şeker" adlı kedi de sahibinin tasarladığı aksesuarlarla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
British Shorthair cinsi "Pufy" adlı kedi de sahibinin taktığı papyonla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
British Shorthair cinsi "Pufy" adlı kedi de sahibinin ördüğü kazakla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
Scottish Fold cinsi "Lady" adlı kedi de sahibinin ördüğü kazakla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
Scottish Fold cinsi "Lady" adlı kedi de sahibinin tasarladığı kazakla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
Scottish Fold cinsi "Lady" adlı kedi de sahibinin ördüğü kazakla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
İran cinsi "Pıtır" adlı kedi de sahibinin ördüğü kazakla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
İran cinsi "Pıtır" adlı kedi de sahibinin tasarladığı gömlekle sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
İran cinsi Duman adlı kedi de sahibinin taktığı papyonla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
İran cinsi Duman adlı kedi de sahibinin tasarladığı kıyafetlerle sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
British İran kırması Çakıl adlı kedi de sahibinin tasarladığı aksesuarlarla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
British İran kırması Çakıl adlı kedi de sahibinin tasarladığı aksesuarlarla sempatik görüntüler ortaya çıkardı.
British İran kırması Çakıl adlı kedi de sahibinin tasarladığı kıyafetlerle sempatik görüntüler ortaya çıkardı.