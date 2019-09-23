Sahillerin ATV motorlu 112 Acil Servis ekibi hayat kurtarıyor

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Sağlık Bakanlığınca bölgenin coğrafi koşulları dikkate alınarak gönderilen ATV`yi kullanan sağlık ekibi, denizdeki boğulma ve yaralanma vakalarında hastaların imdadına yetişiyor.

İlçenin turistik Ölüdeniz Mahallesi`nde konuşlanan ve turizm sezonunda faaliyete geçen 18 kişiden oluşan ekip, 112 Acil Çağrı Merkezi`nden gelen ihbarla harekete geçiyor.

Özellikle ambulansın gidemediği kumsaldan hızla olay yerine ulaşan ekipler, mücadeleleriyle bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin de takdirini topluyor.

İstasyon sorumlusu Uğur Erkuş, Ölüdeniz ATV ekibinin 2012`den bu yana yılın altı ayında aktif olarak çalıştığını söyledi.

İstasyonun turizm sezonu boyunca özellikle bölgedeki yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiğini ifade eden Erkuş, "Ekip, plajda oluşan güneş çarpması, boğulma, alerji gibi olaylara kısa sürede müdahale edilmesi için kuruldu. Bölge yazın çok yoğun olduğu için özellikle sahildeki vakalara ambulansın ulaşması güç oluyor. Ekip tarafından ambulans ulaşana kadar hastaya ilk müdahale yapılıyor ve hastaneye nakil için hazırlanıyor. Türkiye`de tek olma özelliğine sahip ekip çok iyi hizmet veriyor." diye konuştu.

Ekibin, yılda yaklaşık 450 vakaya müdahale ettiğine değinen Erkuş, bölgedeki plajlar ve otellerdeki vakalara ulaşım süresinin iki dakikayı aşmadığını bildirdi.

Bakanlık ortalamasında bu sürenin çok iyi olduğuna dikkati çeken Erkuş, "Görevli personel hızlıca hastaya ulaşıyor ve müdahale ediyor. Bir ambulansta bulunan tüm malzemeler minimalize edilmiş halde ATV`de de mevcut. ATV`de bulunan 4 çeker özelliğiyle kumdan, deniz kenarına kadar çok rahat ulaşabiliyor. Özellikle insanların kalabalık olduğu, ambulansın giremediği yerlerde ATV ekibi daha hızlı ilerliyor. Hızlı ulaşım ve müdahale hayat kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

İngiliz turist Jöhn Burt, ATV ile sağlık hizmetinin çok güzel olduğunu, Ölüdeniz`de denize paraşüt indiğinde ya da boğulma olaylarında hızlı müdahalenin yapıldığını kaydetti.

Adile Burt ise bölgedeki ATV sağlık servisi dolayısıyla tatildeyken kendisini rahat hissettiğini söyledi.

Ekip, güven veriyor Ölüdeniz`de yaşayan Yalçın Coşkun da sahile araç ya da ambulans girişinin zor olduğunu, herhangi bir sorun olduğunda ATV ekibinin birkaç dakikada olay yerine gelerek müdahalede bulunduğunu dile getirdi.

Coşkun, ATV ekibiyle insanların kendisini güvende hissettiğini belirtti.