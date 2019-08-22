Sahilden topladığı atıkları sanat eserine dönüştürüyor

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Şinasi Yelkenci Sahillerden topladığı atıkları sanat eserine dönüştürerek kirliliğe dikkati çekiyor.

Yelkenci, "Sahillerde daha çok pet şişe, pipet, tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık, tabak gibi eşyalar ile balıkçıların kullandığı misina, ağ ve mantar gibi atıklar oluyor" dedi.

Yelkenci, özel bir uluslararası ilaç firmasında paketleme işçisi olarak çalıştığını ve kendisini "deniz çöpçüsü" olarak tanımladığını söyledi.

Şehrin yoğunluğundan ve çalışma hayatının stresinden kaçmak için sık sık sahillere ve piknik alanlarına gittiğini belirten Yelkenci, 20 yılı aşkındır bu mekanlardaki çöpleri topladığını anlattı.

Yelkenci, yaklaşık 6 yıldır bu atıkları sanat eserine dönüştürdüğünü vurguladı.

Belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinde yer alarak çevre bilinci hakkında konuşmalar yaptığını belirten Yelkenci, geçen yıl Burgazada`da "Denizden Gelen" isimli bir sergi düzenlediğini anlattı.

Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması gerektiğini vurgulayan Yelkenci, yetkililere, sivil toplum kuruluşlarına ve herkese bu konuda görev düştüğünü söyledi.

Splash Trash Art Expo adlı "uluslararası deniz çöpünden sanat yapanlar" grubunda, 42 ülkeden 200 sanatçının bulunduğunu vurgulayan Yelkenci, bu kişiler arasındaki tek Türk`ün ise kendisi olduğunu belirtti.

Plastik poşetlerin ücretli olması uygulamasını olumlu bulduğunu ifade eden Yelkenci, uygulamanın hayata geçirilmesinden sonra plastik poşet kullanımının büyük miktarda azaldığını anlattı.