Şahika Ercümen'den rekor denemesi öncesi antrenman

Guinness Dünya Rekorları Kitabı`na girmek istediğini aktaran Şahika, şöyle devam etti: "Bu mağara bizi çok etkiledi. Dünyanın özel yerlerinden biri. Ülkemizde böyle doğal güzellik varken biz bunu niye dünyaya tanıtmayalım? Böyle bir mağarayı hiçbir yerde görmedim, duymadım. Yerin metrelerce altına iniyoruz. Çöldeki vahalar, seraplar gibi bir anda karşımıza çok güzel su birikintisi çıkıyor. Suyun altında görüş çok iyi. Beni rekor için zorlayan faktörler var. Bunlardan biri nemli hava. Bu da havadaki oksijeni azaltıyor. Nefes alıp verirken zorlanıyoruz. Özellikle benim gibi astım hastası için çok zor parkur. Normalde yaptığım performansın 3`te 2`sini, hatta yarısını yapıyoruz."