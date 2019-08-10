Sağlık için her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar

Türkiye`nin farklı illerinde yaşayan vatandaşlar, tatil için doğdukları ilçeyi tercih ediyor.
Bitlis`in Ahlat ilçesine gelenler, sağlıklı yaşamın sırrının Van Gölü`nde olduğunu söylüyor.
Sabahları saat 06.00`da bir araya gelen Ahlatlılar, gölün serin sularında yüzüyor.
Van Gölü`nün sağlık açısından da çok faydalı olduğunu anlatıyorlar.
Onlara göre, ilerleyen yaşlarına rağmen dinç kalmalarını sağlayan şey Van Gölü`nün suları.
Sabah saatlerinde yüzenler, daha sonra iskele üzerinde türkü söyleyerek halay çekiyor.