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Sağlık için her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesi, sağlıklı yaşam için sabahın erken saatlerinde yüzmek isteyen vatandaşları ağırlıyor.

10.08.2019

Türkiye`nin farklı illerinde yaşayan vatandaşlar, tatil için doğdukları ilçeyi tercih ediyor.
Bitlis`in Ahlat ilçesine gelenler, sağlıklı yaşamın sırrının Van Gölü`nde olduğunu söylüyor.
Sabahları saat 06.00`da bir araya gelen Ahlatlılar, gölün serin sularında yüzüyor.
Van Gölü`nün sağlık açısından da çok faydalı olduğunu anlatıyorlar.
Onlara göre, ilerleyen yaşlarına rağmen dinç kalmalarını sağlayan şey Van Gölü`nün suları.
Sabah saatlerinde yüzenler, daha sonra iskele üzerinde türkü söyleyerek halay çekiyor.
Fotoğraf: Özkan Olcay
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