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Çok Bulutlu

Safranda hasat zamanı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilerek boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranın hasadı başladı.

05.10.2019

Türkiye`de ağırlıklı olarak Karabük`ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safranda artık hasat zamanı.
Her yıl ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan safran, ilçede 20 çiftçi tarafından 35 dekar alanda üretiliyor.
Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 20 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.
Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 25-30 bin liradan satılıyor.
Fotoğraf: AA
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