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Parçalı Bulutlu

Safranbolu'nun ağaç tünelli yollarında masalsı yolculuk

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki yemyeşil ağaç tünelli yollar, ziyaretçilerini etkiliyor.

06.06.2019

Karabük`ün Safranbolu ilçesi Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiriyor.
İlçeyi Bartın`a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta bir tünel oluşturuyor.
İçine girerken ürkütücü görünse de ilerledikçe masalsı bir ortamda dönüşen yolda ilerleyen sürücüler, manzaranın tadını çıkarıyor.
Yeşilin her tonun birbirine karıştığı, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünen yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.
Safranbolu`daki tarih ve Bartın`ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi de üstleniyor.
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