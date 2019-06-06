Safranbolu'nun ağaç tünelli yollarında masalsı yolculuk

Karabük`ün Safranbolu ilçesi Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiriyor.

İlçeyi Bartın`a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta bir tünel oluşturuyor.

İçine girerken ürkütücü görünse de ilerledikçe masalsı bir ortamda dönüşen yolda ilerleyen sürücüler, manzaranın tadını çıkarıyor.

Yeşilin her tonun birbirine karıştığı, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünen yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.