Sabah saatlerinde yurdun genelinde sis etkili oldu

Edirne Edirne`de sis, görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü.

Edirne Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin kubbe ve minareleri ile tarihi köprüleri kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Edirne Yer yer 50 metrenin altına düşen ve Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin kubbe ve minarelerini kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatleri sonrası etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Muğla Muğla`da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Muğla Kentte akşam saatlerinde başlayan sis gece de devam etti.

Muğla Yüksek kesimlerde daha çok etkili olan sis, Muğla`yı çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Muğla Sürücüler, zaman zaman zor onlar yaşadı.

Muğla Merkez ilçe Menteşe`nin üzerini kaplayan sis, fotoğraf sanatçıları için de güzel görüntüler oluşturdu.

Muğla Fotoğraf tutkunları, alanda fotoğraf çalışması yaptı.

Muğla

Kahramanmaraş Kahramanmaraş`ta etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kahramanmaraş Kentte sabah etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kahramanmaraş Sisin etkili olduğu kent merkezinde sürücüler trafikte zorluk yaşadı.

Kahramanmaraş Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Kahramanmaraş Sürücülerden Hüseyin Toprak, yaptığı açıklamada, sisin ulaşımı da etkilediğini belirterek, dikkatli şekilde ilerlemeye çalıştıklarını söyledi.

Bolu D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bolu Bölgede sabah saatlerinden itibaren Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla sis etkili oluyor.

Bolu Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler yolda güçlükle ilerliyor. Kara yolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor.

Kastamonu Kastamonu`da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu.

Kastamonu Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kastamonu Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu`dan Çankırı ve Ankara`ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli Kocaeli`de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kocaeli Kocaeli Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde sisin etkisini artırması sonucu görüş mesafesi azaldı.

İzmit Körfezi`nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi İzmit Körfezi`nde etkili olan sis nedeniyle Hereke - Karamürsel dışında İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Kocaeli Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferler normal seyrinde yapılacak.

Kocaeli Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Kocaeli Sis, şehir içi araç trafiğinde de aksamalara neden oldu.

Kocaeli