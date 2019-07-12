S-400'lerin intikali başladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara`daki Mürted Hava Meydanı`na intikalinin 12 Temmuz tarihinden itibaren başladığı belirtildi.

"Teslimatın ilk aşaması Ankara’ya inen ilk uçakla başlatıldı" Konu ile ilgili bir açıklama da Savunma Sanayii Başkanlığından geldi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, S-400 sistemi teslimatının ilk aşamasının bugün Ankara`ya inen ilk uçakla başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır." denildi.

3. uçak havalimanına indi Rusya`dan S-400 parçalarını taşıyan 3. uçak havalimanına indi. Hava savunma sisteminin parçalar hangarlara taşınıyor.

S-400`ler üç parti şeklinde teslim edilecek S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi`nin teslimatı üç parti şeklinde yapılacak.

Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye`ye teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirilecek.

3. parti deniz yoluyla gelecek Türkiye`ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı belirtilen haberde, "Kısa zamanda, S-400`ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120`nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce, Türk uzmanların S-400`ün kullanımıyla ilgili Rusya`da eğitim aldığı hatırlatılan açıklamada, "Temmuz-ağustosta yaklaşık 80 Türk askeri uzmanı S-400 ile ilgili aynı eğitim merkezinde eğitim görecek." denildi.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi`nden yapılan açıklamada, "S-400 sisteminin, Türkiye`ye teslimatının başladığı doğrulandı. Teslimatlar tarafların mutabık kaldığı tarihlerde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

S-400`lerin teknik özellikleri 600 kilometre ötedeki hedefi tespit edebiliyor, 30 Kilometre irtifaya çıkıp 400 kilometre ötedeki 80 hedefi eş zamanlı vurabiliyor, Hayalet uçak ve balistik füzeleri başarılı bir şekilde imha edebiliyor. Bu üstün özellikler, S-400 hava ve füze savunma sistemine ait.

S-400`ler Rusya`nın soğuk savaş döneminde üretmeye başladığı savunma füzelerinin son nesli. Önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri korumak için tasarlandı. İlk testlerine 1990 yılında başlandı. 2007`de Rus ordusunun envanterine girmesi ile birlikte de aktif olarak kullanılmaya başlandı.

S-400`ler tehditlere hızlı cevap verebilme kabiliyeti ile bilinen bir sistem. Her bir S-400 bataryası, radar ve füze fırlatma rampalarından oluşuyor. Bataryalar kuruldukları bölge çevresinde 600 kilometre mesafedeki alanı tarama kapasitesine sahip. Sistem 400 kilometre uzaklıkta bir tehdit algılandığında anında harekete geçiyor. Her hedefe 2 füze kilitleyerek eş zamanlı 80 hedefi imha edebiliyor.

Türkiye 4 batarya aldı Türkiye bu yeni nesil hava ve füze savunma sistemlerinden 4 batarya satın aldı. Bataryaların Türkiye için bölgedeki tehditlere karşı etkin koruma sağlaması öngörülüyor.