Rüzgar sörfüyle dünyayı geziyor

"Günün 8 saatinde yelken açıyorum."

O günkü gücüne ve rüzgarın yönüne bağlı olarak bu mesafenin değiştiğini anlatan Dunnett, şöyle konuştu: "Şartlar oluştuğunda 30 kilometreyi iki katına çıkarabiliyorum. Genellikle günün 8 saatinde yelken açıyorum, rüzgar olmadığında kürek çekiyorum. Hava kararmadan uygun bir yerde durup kamp yapıyorum. Bir sonraki gün de yoluma devam ediyorum."