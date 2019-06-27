Rusya'da "Armiya-2019" forumu başladı

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Rusya Savunma Bakanlığının organizasyonuyla Kubinka şehrinde yapılan Armiya-2019 forumu kapsamında askeri-teknik malzemelerinin sergilendiği fuar düzenlendi.

Fuarda, Rusya Savunma Sanayisine ait ağır ve hafif silahlar katılımcıların ilgisine sunulurken, Rus ordusunun kullandığı S-400 ve S-300 hava savunma füze sistemleri, Pantsir-S kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemleri, tanklar, insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçakları sergilendi.

Yaklaşık bin 300 işletmenin 27 binden fazla askeri teknik ürününü tanıttığı fuarda, aralarında Türkiye, Azerbaycan, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin savunma sanayisinden de örnekler gösterildi.

Forumun açılışında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya`da bilimsel teknik süreç de dahil olmak üzere, savunma sanayisinin engellenmesine yönelik uygulanan yaptırımlara rağmen, savunma sanayisindeki işletmeler ayakta durabilmiş ve gelişmiştir." dedi.

Türkiye`nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, fuardaki Türk stantlarını ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 120 ülkeden askeri heyetin katıldığı fuar, 30 Haziran`a kadar açık kalacak.

Forumda MI-28 saldırı helikopteri tanıtımı yapıldı.

Forumda BMD-4M piyade savaş araçlarının tanıtımı yapıldı.

Forumda BMD-4M piyade savaş araçlarının tanıtımı yapıldı.

Forum kapsamında TOS-1A Solntsepek çoklu roketatar tanıtımı yapıldı.

Forum kapsamında TOS-1A Solntsepek çoklu roketatar tanıtımı yapıldı.

Forum kapsamında yeni Tornado-G çoklu roket fırlatma sistemleri (MRLS) tanıtımı yapıldı.

Forumda BMD-4M piyade savaş araçlarının tanıtımı yapıldı.

Forum kapsamında yeni Tornado-G çoklu roket fırlatma sistemleri (MRLS) tanıtımı yapıldı.

Forum kapsamında TOS-1A Solntsepek çoklu roketatar tanıtımı yapıldı.

Forum kapsamında yeni Tornado-G çoklu roket fırlatma sistemleri (MRLS) tanıtımı yapıldı.

Forum kapsamında yeni Tornado-G çoklu roket fırlatma sistemleri (MRLS) tanıtımı yapıldı.

Forum kapsamında piyade savaş araçları sergilendi.

Forum kapsamında dördüncü kuşak, çok kanallı, oldukça hareketli, çok amaçlı, orta menzilli Viking uçaksavar füzesi sistemi (ZRK) sergilendi.

Forum kapsamında 9T234 kompleksi sergilendi.

Forum kapsamında kuş görünümlü İnsansız Hava aracı da sergilendi.

Forum kapsamında dördüncü kuşak, çok kanallı, hareketli, çok amaçlı, orta menzilli Viking uçaksavar füzesi sistemi de (ZRK) sergilendi.

Forum kapsamında 9K720 İskender-M de sergilendi.

Forum kapsamında askeri uydu sistemleri de sergilendi.

Forum kapsamında Azerbaycan Türk savunma sanayisi ortak çalışması QFAB-250 LG lazer güdüm kiti de sergilendi.

Forum kapsamında askeri uydu sistemleri de sergilendi.

Forum kapsamında dördüncü kuşak, çok kanallı, hareketli, çok amaçlı, orta menzilli Viking uçaksavar füzesi sistemi de (ZRK) sergilendi.

Forum kapsamında kuş görünümlü İnsansız Hava aracı da sergilendi.

Forum kapsamında askeri uydu sistemleri de sergilendi.

Sovyetler Birliği`nin nükleer bomba kullanılan ilk nükleer denemesindeki RDS -1 desergilendi.

Forum kapsamında dördüncü kuşak, çok kanallı, oldukça hareketli, çok amaçlı, orta menzilli Viking uçaksavar füzesi sistemi de (ZRK) sergilendi.

Forum kapsamında dördüncü kuşak, çok kanallı, oldukça hareketli, çok amaçlı, orta menzilli Viking uçaksavar füzesi sistemi de (ZRK) sergilendi.