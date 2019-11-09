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Rusya ile üçüncü ortak devriye başladı

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesi başladı.

08.11.2019

Suriye`de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat`ın doğusundaki kara devriyeleri devam ediyor.
Türk ve Rus birlikleri, Rasulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede, geçtiğimiz salı günü ikinci ortak kara devriyesi gerçekleştirmiş, bölgeden teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edilmişti.
3. devriye Kamışlı`nın 50 km doğusunda başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerlerinin 3. ortak kara devriyesi Kamışlı’nın 50 km doğusunda başladı.
TSK Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünden Kamışlı’nın Deyrunaga köyüne giriş yapacak .
Devriye Kamışlı ile Malikiye arasında yapılacak.
Fotoğraf: AA
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