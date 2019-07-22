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Rus uçakları İdlib'deki pazar yerini vurdu

Rus savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

22.07.2019

Rusya`ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ilçesinde yer alan pazar yerine saldırı düzenledi.
Hava saldırısında ölen sivillerin sayısı artıyor... Sayı 38`e yükseldi.
İlçede, Sivil Savunma`nın arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Son 2 günde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşim birimlerine düzenlenen hava saldırılarında, çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi`ndeki durum
Suriye`nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.
Halihazırda iç göç ile İdlib`in merkezinde nüfus 4 milyona ulaştı.
Merkez, Mart 2015`te muhaliflerin kontrolüne geçti.
İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017`deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.
Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine, Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.
Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018`de Soçi`de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.
Fotoğraf: AFP
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