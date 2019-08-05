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Az Bulutlu

Romanya'nın sembolik gemilerinden "Mircea" Sarayburnu'ndan ayrıldı

Romanya Deniz Kuvvetlerinin sembollerinden 80 yıldır denizlerde faaliyet gösteren tarihi eğitim gemisi "Mircea" üç günlük mola için geldiği Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.

05.08.2019

Gemi Limandan ayrılırken Askeri öğrenciler geminin direklerine çıkarak İstanbul`u selamladı.
Fotoğraf: AA
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