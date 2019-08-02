Romanya'nın sembolik gemilerinden "Mircea" Sarayburnu'nda ziyarete açıldı

Romanya`nın askeri görevinin yanı sıra diplomatik bir misyona da sahip eğitim gemisi "Bricul Mircea" sabah saatlerinde rotasının son durağı olan Sarayburnu Limanı`na demirledi.

Mircea gemisi 2-4 Ağustos tarihleri arasında saat 10.00 - 13.00 ve 15.00-18.00 arasında limanda ziyarete açık olacak.

Gemi 5 Ağustos`ta Köstence Limanı`na dönecek.

Mircea eğitim gemisi İnşaa edildiği yıldan bu yana pek çok askeri ve diplomatik görevde kullanılan gemi, subay ve astsubaylara mühendislik ve denizcilik dahil olmak üzeri birçok alanda eğitim veriyor.

Mürettebatında Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Çin, Polonya, Portekiz ve Ukrayna gibi ülkelerden 13 kişinin yanı sıra 170`den fazla askeri öğrenci, subay ve astsubay bulunuyor.