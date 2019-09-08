Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan

Rize`nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağış sonucu istinat duvarı çöken sitedeki 24 daireli apartman boşaltıldı.
24 daireli apartmanın birinci katını su basması üzerine apartman sakinleri tahliye edildi.
Yağış nedeniyle ilçe merkezine bağlı mahalle ve köy yolları da ulaşıma kapandı.
Hemşin Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, dün sabah başlayan yağmurun akşam saatlerine kadar devam ettiğini söyledi.
Halim Kazım Bekar, ilçede metrekareye 170 kilogram yağmur düştüğünü belirtti.
Bekar, "Sabah olunca afetin boyutunu gördük. TOKİ Hemşin konutlarına ait 24 daireli bir sitenin arkasından büyük bir heyelan geldi. Bu daireler doluydu. Çok can kaybı verebilirdik. Tesellimiz can kaybının olmamasıydı" dedi.
Belediye Başkanı Bekar, şu an itibarıyla bütün köy ve mahalle yollarının kapalı olduğunu vurgulayarak, "Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz sahada. Çalışmalarımız devam ediyor. İki güne kadar yolları açmış olacağız" ifadelerini kullandı.