Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan

Yağış nedeniyle ilçe merkezine bağlı mahalle ve köy yolları da ulaşıma kapandı.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, dün sabah başlayan yağmurun akşam saatlerine kadar devam ettiğini söyledi.

Bekar, "Sabah olunca afetin boyutunu gördük. TOKİ Hemşin konutlarına ait 24 daireli bir sitenin arkasından büyük bir heyelan geldi. Bu daireler doluydu. Çok can kaybı verebilirdik. Tesellimiz can kaybının olmamasıydı" dedi.

Belediye Başkanı Bekar, şu an itibarıyla bütün köy ve mahalle yollarının kapalı olduğunu vurgulayarak, "Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz sahada. Çalışmalarımız devam ediyor. İki güne kadar yolları açmış olacağız" ifadelerini kullandı.