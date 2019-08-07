Rize'de sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Çalışmalara, AFAD, AKUT, UMKE, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Polisi, Sahil Güvenlik ekipleri, Rize Belediyesi ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte toplam 50 kişilik ekiple birlikte vatandaşlar katılıyor.