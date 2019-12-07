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Rize'de sarmaşıklarla kaplı ürkütücü ev
Rize'de yol kenarında bulunan iki katlı sarmaşık kaplı ev görüntüsü ile şaşırtıyor.
07.12.2019
Fotoğraf: İHA
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