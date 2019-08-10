Rengarenk tuz konileriyle Palmarin

Bahçeli: Gönüller arasına mesafe koymak kimseye bir şey kazandırmaz

Palmarin, Senegal`in başkenti Dakar`ın 135 kilometre güneyinde yer alıyor.

Burası önceden adayken gelgit olaylarıyla zamanla yarımadaya dönüşmüş.

Yarımadada deniz suyunun çekildiği kısımlarda bölge halkı tuz çıkarıyor.

Doğal mangrov rezervi, Baobap ağaçları ve sakin ortamının yanı sıra rengarenk tuz kuyularıyla bölgede önemli bir ekonomik değer olarak görülüyor.

Siyah, yeşil, turuncu, sarı, mavi, kırmızı veya beyaz sularla dolu koniye benzer yüzlerce kuyu, yerel halk tarafından tuz üretme kaynağı olarak kullanılıyor.

Toprak kazılarak açılan 2-3 metre derinliğindeki kuyularda toplanan tuzlu su birikintisi, güneşin etkisiyle yaklaşık bir ayda buharlaşıyor.

Daha sonra durulanıp iyot eklenerek satışa hazır hale getiriliyor.

En fazla komşu ülke Gambiya tarafından alınan tuzlar, bölgenin tek geçim kaynağı olmasa da rengarenk tuz kuyuları, turistlerin ilgisini çekiyor.

Palmarin`in okyanusa bakan kısımlarında, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için konaklayabilecekleri bambudan yapılmış butik oteller de bulunuyor.

İsteyenlere rehber eşliğinde çevredeki doğal güzellikleri, çeşitli kuş türlerini at arabasıyla gezip görme ve Baobap ağaçları arasında güneşin batışını seyretme imkanı sunuluyor.

Toplamda 10 bin nüfusu içeren Palmarin`de tuz kuyularını görmek için Palmarin-Ngallou köyüne gitmek gerekiyor.

Okyanustan birkaç metre içeride bir yarımada olan Palmarin-Ngallou`nun yüz ölçümü, her yıl büyük dalgaların azar azar götürdüğü toprakla giderek azalıyor.