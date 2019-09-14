TRT Haber

Az Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  25ºC
Az Bulutlu

Rengarenk kanatlarıyla "çok gözlü gök mavisi" kelebekler

Tunceli'de yaşamını sürdüren "çok gözlü gök mavisi" olarak bilinen kelebekler, rengarenk kanatlarıyla tarifsiz bir güzellikte.

14.09.2019

Tunceli, bitki çeşitliliği ve endemik türleri bakımından Avrupa`nın birçok ülkesinden daha zengin floraya sahip.
Ovacık ilçesi de bu sebeple özellikle mayıs ve eylül ayları arasında rengarenk kanatlara ve tarifsiz güzelliğe sahip kelebeklerle şenleniyor.
Kelebekler arasında ise sonbaharın yaşanmaya başladığı şu günlerde en çok dikkati bilimsel adı "polyommatus bellargus" olan "çok gözlü gök mavisi" olarak bilinen kelebek çekiyor.
Havaların soğumasına rağmen ilçedeki tarlalarda açan çiçeklere konan çok gözlü gök mavisi kelebekleri güzellikleriyle göz kamaştırıyor.
Yumurtalarını bitki yapraklarının arasına bırakan çok gözlü gök mavisinin ikinci neslinin tırtılları kış uykusuna yatarak, ilkbaharda yaklaşık bir aylık sonra ergin kelebeğe dönüşüyor.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER