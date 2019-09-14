Rengarenk kanatlarıyla "çok gözlü gök mavisi" kelebekler

Tunceli, bitki çeşitliliği ve endemik türleri bakımından Avrupa`nın birçok ülkesinden daha zengin floraya sahip.

Ovacık ilçesi de bu sebeple özellikle mayıs ve eylül ayları arasında rengarenk kanatlara ve tarifsiz güzelliğe sahip kelebeklerle şenleniyor.

Kelebekler arasında ise sonbaharın yaşanmaya başladığı şu günlerde en çok dikkati bilimsel adı "polyommatus bellargus" olan "çok gözlü gök mavisi" olarak bilinen kelebek çekiyor.

Havaların soğumasına rağmen ilçedeki tarlalarda açan çiçeklere konan çok gözlü gök mavisi kelebekleri güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

Yumurtalarını bitki yapraklarının arasına bırakan çok gözlü gök mavisinin ikinci neslinin tırtılları kış uykusuna yatarak, ilkbaharda yaklaşık bir aylık sonra ergin kelebeğe dönüşüyor.