Rehabilite edilen gölet kuş sesleriyle şenleniyor

Su kaynakları ile sulak alanları akıllı yönetmenin ve verimli kullanmanın önemine işaret eden Aydın, şöyle konuştu: "Aynı zamanda suni sulak alanlarının da oluşması için çalışıyoruz. Bugüne kadar işletmeye alınan baraj ve göletlerin yanında suni sulak alanlar tesis ettik. Bunlar yaban hayatı için de son derece önemlidir. Konya`da rehabilite projesiyle su tutan Akgöl Sazlıkları ve Seydişehir Kuğulupark Vadisi`ndeki gölet, kuşların uğrak yeri oldu. Bu yerler doğaseverleri, fotoğraf tutkunlarını ve kuş bilimcilerini de ağırlıyor."