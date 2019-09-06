Rehabilite edilen gölet kuş sesleriyle şenleniyor

Türkiye`nin en önemli sulak alanlarından Konya ve Karaman sınırları içerisindeki Ereğli Akgöl sazlıkları, DSİ`nin çalışmalarıyla eski günlerine kavuşuyor.
Bir kısmı Karaman`ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyü sınırlarında yer alan Ereğli Akgöl Sazlıkları, flamingoların doğal yaşam alanları arasında yer alıyor.
Yaklaşık 7 bin dekarlık alana yayılan sazlık, Göçmen kuşların Türkiye`deki iki büyük göç yolundan biri üzerinde bulunması bakımından önemli bir konuma sahip.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada, sulak alanlardaki rehabilitasyon ve restorasyon projelerinin hızla sürdüğünü söyledi.
Su kaynakları ile sulak alanları akıllı yönetmenin ve verimli kullanmanın önemine işaret eden Aydın, şöyle konuştu:
"Aynı zamanda suni sulak alanlarının da oluşması için çalışıyoruz. Bugüne kadar işletmeye alınan baraj ve göletlerin yanında suni sulak alanlar tesis ettik. Bunlar yaban hayatı için de son derece önemlidir. Konya`da rehabilite projesiyle su tutan Akgöl Sazlıkları ve Seydişehir Kuğulupark Vadisi`ndeki gölet, kuşların uğrak yeri oldu. Bu yerler doğaseverleri, fotoğraf tutkunlarını ve kuş bilimcilerini de ağırlıyor."