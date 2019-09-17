Refik Anadol'un sergisine New York'ta büyük ilgi

Anadol`un yapay zekayı kullandığı New York`taki ilk kişisel sergisi "Makine Halüsinasyonu", makine öğrenim algoritmalarını üç milyondan fazla görüntünün veri kümesi üzerinde kullanan sinestetik bir gerçeklik deneyi olma özelliği taşıyor.

Eserdeki her an, geniş bir mimari stil ve hareket yelpazesini temsil ediyor ve tarihte bu anlar arasındaki gizli bağlantıları ortaya çıkarıyor.