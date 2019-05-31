Ramazan ayının son cuması kılındı

Başkentte, Ramazan ayının son cuma namazı
Başkentte, Ramazan ayının son cuma namazı Melike Hatun Camisi`nde de kılındı.
Melike Hatun Camisi - Ankara
Melike Hatun Camisi - Ankara
Melike Hatun Camisi - Ankara
Melike Hatun Camisi - Ankara
Melike Hatun Camisi - Ankara
"Peygamberler şehri"nde ramazanın son cuması
"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa`da ramazanın son cumasında vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu.
Dergah Camisi - Şanlıurfa
Kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelenler, cuma namazı öncesi kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi`ndeki Hazreti İbrahim`in doğduğu rivayet edilen mağarayı ve kutsal mekanları ziyaret ederek dua etti.
Dergah Camisi - Şanlıurfa
Yerleşkedeki yoğunluk dolayısıyla Dergah Camisi`nde ve bölgedeki diğer camilerde yer bulamayanlar, namazlarını avluda kılmak zorunda kaldı.
Dergah Camisi - Şanlıurfa
Namazın ardından kimi vatandaşlar, yerleşkedeki gölgelik ve yeşil alanlarda dinlenerek iftar saatine beklemeye başladı. Kimileri de göldeki balıklara yem atarak bol bol fotoğraf çekti.
Dergah Camisi - Şanlıurfa
Dergah Camisi - Şanlıurfa
Selimiye`de ramazanın son cuması
Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere Edirne`deki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.
Selimiye Camisi - Edirne
Cuma gününün Kadir Gecesi`ne denk gelmesi dolayısıyla çevre illerde yaşayanlar ile Batı Trakya`dan gelen soydaşlar, Mimar Sinan`ın ustalık eseri Selimiye Camisi`ni doldurdu.
Selimiye Camisi - Edirne
Selimiye Camisi İmamı Alpcan Çelik, cuma hutbesinde, Kadir Gecesi`nin önemine değinerek bu gecenin dua ederek ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Selimiye Camisi - Edirne
Hutbeyi bayram için yola çıkacak sürücülere uyarılarla bitiren Çelik, vatandaşlara bayram yolunda dikkatli seyahat etmelerini tavsiye etti.
Selimiye Camisi - Edirne
Cuma namazını cami de eda eden inananlar namaz sonunda ellerini semaya açarak dua etti.
Büyük Çamlıca Camisi`nde ramazanın son cuma namazı kılındı
Ramazan ayının son cuma namazı, Büyük Çamlıca Camisi`nde kılındı.
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Vatandaşlar namaza ilgi gösterdi.
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul