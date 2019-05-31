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Çok Bulutlu

Ramazan ayının son cuması kılındı

Camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

31.05.2019

Başkentte, Ramazan ayının son cuma namazı
Başkentte, Ramazan ayının son cuma namazı Melike Hatun Camisi`nde de kılındı.
Melike Hatun Camisi - Ankara
Melike Hatun Camisi - Ankara
Melike Hatun Camisi - Ankara
Melike Hatun Camisi - Ankara
Melike Hatun Camisi - Ankara
"Peygamberler şehri"nde ramazanın son cuması
"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa`da ramazanın son cumasında vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu.
Dergah Camisi - Şanlıurfa
Kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelenler, cuma namazı öncesi kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi`ndeki Hazreti İbrahim`in doğduğu rivayet edilen mağarayı ve kutsal mekanları ziyaret ederek dua etti.
Dergah Camisi - Şanlıurfa
Yerleşkedeki yoğunluk dolayısıyla Dergah Camisi`nde ve bölgedeki diğer camilerde yer bulamayanlar, namazlarını avluda kılmak zorunda kaldı.
Dergah Camisi - Şanlıurfa
Namazın ardından kimi vatandaşlar, yerleşkedeki gölgelik ve yeşil alanlarda dinlenerek iftar saatine beklemeye başladı. Kimileri de göldeki balıklara yem atarak bol bol fotoğraf çekti.
Dergah Camisi - Şanlıurfa
Dergah Camisi - Şanlıurfa
Selimiye`de ramazanın son cuması
Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere Edirne`deki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.
Selimiye Camisi - Edirne
Cuma gününün Kadir Gecesi`ne denk gelmesi dolayısıyla çevre illerde yaşayanlar ile Batı Trakya`dan gelen soydaşlar, Mimar Sinan`ın ustalık eseri Selimiye Camisi`ni doldurdu.
Selimiye Camisi - Edirne
Selimiye Camisi İmamı Alpcan Çelik, cuma hutbesinde, Kadir Gecesi`nin önemine değinerek bu gecenin dua ederek ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Selimiye Camisi - Edirne
Hutbeyi bayram için yola çıkacak sürücülere uyarılarla bitiren Çelik, vatandaşlara bayram yolunda dikkatli seyahat etmelerini tavsiye etti.
Selimiye Camisi - Edirne
Cuma namazını cami de eda eden inananlar namaz sonunda ellerini semaya açarak dua etti.
Büyük Çamlıca Camisi`nde ramazanın son cuma namazı kılındı
Ramazan ayının son cuma namazı, Büyük Çamlıca Camisi`nde kılındı.
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Vatandaşlar namaza ilgi gösterdi.
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul
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