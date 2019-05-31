Ramazan ayının son cuması kılındı

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Başkentte, Ramazan ayının son cuma namazı Başkentte, Ramazan ayının son cuma namazı Melike Hatun Camisi`nde de kılındı.

Melike Hatun Camisi - Ankara

Melike Hatun Camisi - Ankara

Melike Hatun Camisi - Ankara

Melike Hatun Camisi - Ankara

Melike Hatun Camisi - Ankara

"Peygamberler şehri"nde ramazanın son cuması "Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa`da ramazanın son cumasında vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu.

Dergah Camisi - Şanlıurfa Kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelenler, cuma namazı öncesi kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi`ndeki Hazreti İbrahim`in doğduğu rivayet edilen mağarayı ve kutsal mekanları ziyaret ederek dua etti.

Dergah Camisi - Şanlıurfa Yerleşkedeki yoğunluk dolayısıyla Dergah Camisi`nde ve bölgedeki diğer camilerde yer bulamayanlar, namazlarını avluda kılmak zorunda kaldı.

Dergah Camisi - Şanlıurfa Namazın ardından kimi vatandaşlar, yerleşkedeki gölgelik ve yeşil alanlarda dinlenerek iftar saatine beklemeye başladı. Kimileri de göldeki balıklara yem atarak bol bol fotoğraf çekti.

Dergah Camisi - Şanlıurfa

Dergah Camisi - Şanlıurfa

Selimiye`de ramazanın son cuması Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere Edirne`deki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Selimiye Camisi - Edirne Cuma gününün Kadir Gecesi`ne denk gelmesi dolayısıyla çevre illerde yaşayanlar ile Batı Trakya`dan gelen soydaşlar, Mimar Sinan`ın ustalık eseri Selimiye Camisi`ni doldurdu.

Selimiye Camisi - Edirne Selimiye Camisi İmamı Alpcan Çelik, cuma hutbesinde, Kadir Gecesi`nin önemine değinerek bu gecenin dua ederek ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Selimiye Camisi - Edirne Hutbeyi bayram için yola çıkacak sürücülere uyarılarla bitiren Çelik, vatandaşlara bayram yolunda dikkatli seyahat etmelerini tavsiye etti.

Selimiye Camisi - Edirne Cuma namazını cami de eda eden inananlar namaz sonunda ellerini semaya açarak dua etti.

Büyük Çamlıca Camisi`nde ramazanın son cuma namazı kılındı Ramazan ayının son cuma namazı, Büyük Çamlıca Camisi`nde kılındı.

Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul Vatandaşlar namaza ilgi gösterdi.

Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul

Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul

Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul

Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul

Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul

Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul

Büyük Çamlıca Camisi - İstanbul