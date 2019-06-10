TRT Haber

Parçalı Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  25ºC
Parçalı Bulutlu

R4 Dünya Rafting Şampiyonası

Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nda veteranlar yarışı gerçekleştirildi.

10.06.2019

Yarışmaların ilk gününde Munzur Vadisi Taht mevkisinde start alan sporcular, kent merkezine 5 kilometre kürek çekerek bitiş noktasına ulaştı.
Şampiyonada 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.
Yarışlar için teknik heyet, hakem ve gözlemcilerden oluşan heyet de kendilerine ayrılan bölümlerde yerlerini aldı.
Munzur Çayı`nın coşkun akan suyunda kürek çeken sporcular, hava sıcaklığının 27 derece olduğu kentte başarılı olmak için yarışıyor.
Yarışmada mücadele eden Türkiyeli ve İranlı sporcular, seyircilerin bulunduğu alana geldiğinde büyük alkış aldı.
Yabancı seyircilerin de yer aldığı şampiyonada sporcular en kısa sürede bitiş noktasına gelmek için küreklerini olanca güçleriyle çekerek mücadele ediyor.
Organizasyona Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ve çok sayıda seyirci katıldı.
R4 Dünya Rafting Şampiyonası`nda yarışlar 12 Haziran`da tamamlanacak.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER