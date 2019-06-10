R4 Dünya Rafting Şampiyonası

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Yarışmaların ilk gününde Munzur Vadisi Taht mevkisinde start alan sporcular, kent merkezine 5 kilometre kürek çekerek bitiş noktasına ulaştı.

Şampiyonada 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Yarışlar için teknik heyet, hakem ve gözlemcilerden oluşan heyet de kendilerine ayrılan bölümlerde yerlerini aldı.

Munzur Çayı`nın coşkun akan suyunda kürek çeken sporcular, hava sıcaklığının 27 derece olduğu kentte başarılı olmak için yarışıyor.

Yarışmada mücadele eden Türkiyeli ve İranlı sporcular, seyircilerin bulunduğu alana geldiğinde büyük alkış aldı.

Yabancı seyircilerin de yer aldığı şampiyonada sporcular en kısa sürede bitiş noktasına gelmek için küreklerini olanca güçleriyle çekerek mücadele ediyor.

Organizasyona Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ve çok sayıda seyirci katıldı.