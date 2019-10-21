PTT çalışanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

PTT Bursa Başmüdür Vekili Hüseyin Salman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum çalışanları olarak Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Etkinlik sırasında duygulandıklarını belirten Salman, "Tarihimiz boyunca vatanımız için mücadele eden Mehmetçiğe Bursa`dan selam olsun. Barış Pınarı Harekatı`nda başarılı olacaklarına inancımız tamdır. Koreografide emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Harekat dolayısıyla ülke genelinde etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Aydeğer, "Biz de Mehmetçiğe desteğimizi böyle göstermek istedik. Bu koreografi için iki gün önceden hazırlandık." diye konuştu.