Porsuk Çayı'nda gün batımında balık avı keyfi

Şehir dışından Porsuk Çayı`na gelenlerden Bünyamin Peker ise balık avlamayı hobi olarak yaptığını ve birçok yerde balık avladığını anlattı.

Porsuk Çayı`nın kendisi için farklı öneme sahip olduğunu dile getiren Peker, şunları kaydetti: "Bu çayda balık tutmak ayrı bir keyif. Burada hem gün batımını izliyoruz hem de balık ağımızı suya atıp nasibimizde ne varsa tutmaya çalışıyoruz. Buraya gelen avcılardan tek isteğimiz tuttukları balıkları boyutlandırmaları çünkü küçük balıkları tutunca doğal yaşamın yok olmasını sağlarız, keyif yapacağız diye balıkların neslini tüketmesinler. Balık meraklılarının eğer nasiplerinde balık yoksa gelip doğayı seyretmeleri bile yeterli."