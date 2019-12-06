Polonezköy Tabiat Parkı doğaseverleri bekliyor

Beykoz'daki Polonezköy Tabiat Parkı ve Yürüyüş Parkuru, renkli bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.
06.12.2019
Farklı renk tonlarına bürünen park, İstanbul`daki doğaseverleri bekliyor.
Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş parkuruyla da ziyaretçilerin ilgisini çeken park, fotoğraf sanatçılarının da uğrak mekanlarından biri.
Parkın ziyaretçilerinden Murat Karakaya, "İstanbul`da bulunan en büyük zenginliklerden biri" olarak tanımladığı parka devamlı geldiğini belirterek, "İstanbul gibi bir yerde böyle kalabilmiş yerler bulmak artık çok zor. O yüzden buraya sık geliyorum. Sadece fotoğraf çektirmek için gelen arkadaşlarım dahi var." diye konuştu.