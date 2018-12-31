Polis adaylarının zorlu eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması için Polis Akademisine bağlı 4 aylık eğitimin verildiği POMEM`lerde, her yıl lisans ve önlisans mezunu yüzlerce genç, polis olabilmek için ter döküyor.

Eğitim öğretime 1990 yılında Diyarbakır Polis Okulu Müdürlüğü olarak başlayan, 2014 yılında "Ali Gaffar Okkan POMEM" adını alan merkez de bugüne kadar 14 bin 842 mezun verdi.

Ali Gaffar Okkan POMEM`de bu yıl eğitim alan 361 polis adayı güne sporla başlıyor.

Uygulamalı eğitimler aksiyon sahnelerini aratmıyor Temel hukuk", "devletin idari yapısı", "mesleki yazışma", "demokratik polislik", "insan hakları", "polislik ve vaka çalışmaları", "polis mevzuatı", "sosyal psikoloji", "toplumsal olaylar ve kitle yönetimi", "polis halk ilişkileri" ve "iletişim" gibi konularda teorik eğitim gören polis adaylarının uygulamalı eğitimleri filmlerdeki aksiyon sahnelerini aratmıyor.

360 saatlik teorik ve uygulamalı dersin 148 saatinde silahla atış, müdahale yöntemi ve suçlu yakalama gibi teknikler öğrenen polis adayları, tabancanın yanı sıra emniyetin envanterinde bulunan uzun namlulu silahlarla da atış talimi yapıyor.

Uzman eğitmenlerin kontrolünde yapılan uygulama eğitimlerinde polis adayları, uzun namlulu silah ve tabanca ile parkurda atışlar gerçekleştiriyor.

Pusudan kurtulma, polis müdahale yöntem ve tekniklerini öğrenen adaylar, bu teknikleri bol bol uygulama fırsatı buluyor. Bu sayede silah kullanma becerilerini geliştiren öğrenciler, derslerde gördükleri teknikleri de pekiştirme imkanı yakalıyor.

Günde 8 saatlik zorlu eğitimin ardından adaylar, kimi zaman spor kimi zaman da oyun salonunda boş vakitlerini değerlendiriyor, kafeteryada dinlenme fırsatı buluyor.