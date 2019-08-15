"Peygamber şehri"nde sabah güzelliği

Hazreti Muhammed`e hicreti sırasında kucak açan Medine`deki Mescid-i Nebevi, sabah namazının ardından yüzünü gösteren güneş ışıklarıyla eşsiz bir manzaraya sunuyor.

Hazreti Peygamber`in hicretin ardından inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi`de, henüz hacı kafilelerinin küçük bir kısmı şehre ulaşmasına rağmen günün her saati yoğunluk yaşanıyor.

Mescid-i Nebevi, özellikle vakit namazlarında dolup taşıyor.

Mescid-i Nebevi`ye gelen Müslümanlar önce Hz. Peygamber ile Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer`in kabirlerine ev sahipliği yapan Hücre-i Saadet`i selamlıyor

Daha sonra son peygamberin kabri ile minberi arasında yer alan Ravza-i Mutahhara`da namaz kılarak dua ediyor.

Müslümanların, yoğunluktan dolayı görevlilerce sırayla ve gruplar halinde alındığı bu alan, "yeryüzünde cennetten bir köşe" olarak da tabir ediliyor.

Mescid-i Nebevi, sabah namazı vaktinde ise bir başka güzelliğe bürünüyor.

Kendine has çevre düzenlemesi ve ışıklandırmasının sabaha karşı eşsiz bir manzara ortaya çıkardığı Mescid-i Nebevi`de, namazın ardından güneşin doğuşuyla adeta bir tablo görüntüsü oluşuyor.

Sabah namazının ardından hemen mekandan ayrılmayan Müslümanlar, önce Hücre-i Saadet`i selamlıyor, ardından gün doğumunu Mescid-i Nebevi`nin avlusundan izliyor.