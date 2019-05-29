Peygamber ocağında iftar

Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren askerler, Bingöl-Diyarbakır kara yolunda emniyetini sağlamak için oluşturulan Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesi`nde yaptıkları keşif ve gözetleme faaliyetiyle, vatandaşın güven içinde seyahat etmesini de sağlıyor.