Perseid meteor yağmuru

Göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, eş zamanlı olarak bir çok yerde gözlemlendi. Bunlardan biri de Kütahya`nın Tavşanlı ilçesi.
Ziyaretçiler gece yarısı saatte yaklaşık 60 ila 80 arasındaki göktaşını çıplak gözle görme imkanı buldu.
Perseid, Uşak`ın Eşme ilçesinde bulunan Firigyalılar`ın dini merkezleri arasındaki Mesotimolos antik kentinden de izlendi.
Antik kentin figürleri üzerinde Samanyolu Galaksi`sini oluşturan yıldızları arasında kayan göktaşları doğanın renkleriyle bütünleşti.
Vatandaşlar çıplak gözle, güzel manzarayı yerinde izleme şansı yakaladı.