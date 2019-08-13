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Perseid meteor yağmuru

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kütahya'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçesinde, Uşak'ın Eşme ilçesinde gözlemlendi.

13.08.2019

Göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, eş zamanlı olarak bir çok yerde gözlemlendi. Bunlardan biri de Kütahya`nın Tavşanlı ilçesi.
Ziyaretçiler gece yarısı saatte yaklaşık 60 ila 80 arasındaki göktaşını çıplak gözle görme imkanı buldu.
Perseid, Uşak`ın Eşme ilçesinde bulunan Firigyalılar`ın dini merkezleri arasındaki Mesotimolos antik kentinden de izlendi.
Antik kentin figürleri üzerinde Samanyolu Galaksi`sini oluşturan yıldızları arasında kayan göktaşları doğanın renkleriyle bütünleşti.
Vatandaşlar çıplak gözle, güzel manzarayı yerinde izleme şansı yakaladı.
Fotoğraf: AA
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