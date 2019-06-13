"Pehlivan" mısırla verimi artırdılar

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BATEM tarla bitkileri bölümünden Doç. Dr. Şekip Erdal ve ıslah ekibinin, uzun denemeler sonucunda geliştirdiği mısır tohumu, ekilen tüm bölgelerde diğer çeşitler arasında en iyisi oldu.

Birim alandaki verimi ve kalitesi yüksek olan çeşide, her deneme ekiminde birinci olduğu için `pehlivan` adı verildi.

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillenen silajlık mısır tohumu, çiftçilerin hizmetine sunuldu.

BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Akdeniz bölgesinde özellikle tarla bitkileri konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bunlardan birinin mısır olduğunu belirten Ünlü, "Silajlık mısırda özellikle `pehlivan` adı altında yeni bir çeşit tescillendirdik. Şimdilik Türkiye`deki bir numaralı mısır. Verim denemelerinde ticari çeşitlerin içinde en iyisi çıktı. O yüzden adını `pehlivan` koyduk. Üreticimiz rahatlıkla üretebilecek." ifadesini kullandı.

"Mısır üretiminin yüzde 80`i yem olarak kullanılıyor" BATEM tarla bitkileri bölümünde mısır ıslahı ve yetiştiriciliği üzerine çalışan Doç. Dr. Şekip Erdal da bu alanda şu ana kadar 17 çeşit geliştirdiklerini söyledi. Türkiye`deki mısır üretiminin yüzde 80`inin hayvan yemi için kullanıldığını anlatan Erdal, "Bu konudaki açığı kapatmak için ıslah çalışmalarımız devam ediyor, yeni tohum geliştiriyoruz. BATEM ve Sakarya`daki Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile beş yıl süren silajlık mısır üzerine çalışma yaptık." diye konuştu.

"Çiftçilerimize hayırlı olsun." Tescilin iki yıl sürdüğünü belirten Erdal, şunları kaydetti: "Türkiye genelinde bir çalışma yaptık. Bu çeşit iki yılda, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi`nin bağımsız denemeleri sonucunda 11 farklı yerde yapılan çalışma sonucunda birinci oldu. Şampiyon olan bir çeşit. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Gelecek yıllarda tohumluk üretimimiz arttığında, piyasada bu çeşit aktif yer alacaktır. Bir firmaya bir yıllık protokolle satıldı. Biz de tohumluk üretim çalışmalarına devam ediyoruz."