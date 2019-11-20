Pazı üreticisinin yüzü gülüyor

Türkiye ihtiyacının yüzde 78`ini karşılayan Hatay`da pazı hasadına başlandı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla pazıda yaşanan verim artışı üreticiyi memnun etti.

Geçen yıl 7 bin 446 ton pazı yetiştirilen kentte, verimin bu yıl daha da artması beklenirken, ürünün hasadı 2020`nin bahar aylarına kadar sürecek.

Pazı üreticilerinden İlter Gümüş, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle verimin geçen yıla göre daha fazla olacağını söyledi.

Pazının kilogramının tarlada 1 liradan satıldığını anlatan Gümüş, havalar soğudukça fiyatın 2 liraya kadar yükseleceğini belirtti.

Hasat döneminde 06.00`dan itibaren tarlada işbaşı yaptıklarına değinen Gümüş, "İş meşakkatli ancak bu yılki yüksek verim ve kalite bizleri sevindiriyor." dedi.

Çiftçi Enver Kelahmetoğlu da bu yıl 7 dönüm arazide pazı ektiğini ve iyi verim aldığını kaydetti.

Kelahmetoğlu, havaların soğumasıyla pazıya olan talebin artmasını beklediğini belirtti.