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Şubat 2019
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Türkiye

Patlayan trafo yangına neden oldu

Şanlıurfa'da elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın 6 araç, bir iş yeri ve evde hasara neden oldu.

04.02.2019

Merkez Haliliye ilçesinin Bahçelievler Mahallesi`nde bulunan elektrik trafosu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle caddede park halinde bulunan 6 araç ile bir iş yeri ve evde, sıçrayan kıvılcımlar ve trafodan kopan tel parçaları nedeniyle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangın dolayısıyla ev ve iş yeri ile araçlarda maddi zarar oluştu.
Olay yeri yakınında iş yeri bulunan İbrahim Kılıç, yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.
Dışarı çıktıklarında gördükleri karşısında şaşkına döndüklerini anlatan Kılıç, "Sesi duyunca bomba patladı zannettik, korktuk. Çok şükür ki maddi hasar var. Çevredeki her şey bir anda alev aldı. İyi ki çevreden geçen insan yoktu." dedi.
Öte yandan, patlama dolayısıyla Haliliye ilçesine kısa süre elektrik verilemedi.
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