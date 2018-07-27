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Paris'te hava kirliliği
Fransa'nın başkenti Paris'te sabahın erken saatlerinde hava kirliliği etkili oldu
Etiketler:
Paris
,
hava kirliliği
,
fransa
Kategori :
Dünya
Tarih : 27.07.2018
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