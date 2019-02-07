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Şubat 2019
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Kültür Sanat

Paris’in en eski eskrim kulübü

Fransa’nın başkenti Paris’te 1886’da kurulan eskrim kulübü, meraklılarını her akşam buluşturuyor.

07.02.2019

Paris’teki en eski eskrim kulübü: Salles d’Armes Coudurier.
Sporların arasında eskrimin de yer aldığı ilk modern olimpiyatlardan 10 yıl önce yani 1886’da kuruldu.
Deri ve çelik kokusunun karıştığı küçük odada, öğrencilere eskrimin sadece bir spor değil, aynı zamanda bir sanat olduğu da öğretiliyor.
Her yeni öğrenci, eskrim ustası Jean-Pierre de Pinel de La Taule ile bazı egzersizler yapıyor.
Usta eğitmen, tekniğin ve hareketlerin puanlama için çok önemli olduğunu söylüyor.
Eskrim meraklıları her akşam buluşuyor. Çarşamba günleriyse çocuklar kulübe geliyor.
Usta Jean-Pierre, davranış, nezaket, denge, esneklik ve koordinasyon ustalığının “iyi eskrim” yapmanın şartı olduğunu anlatıyor.
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