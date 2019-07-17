''Parçalı Ay Tutulması'' gerçekleşti

Ayın yaklaşık yüzde 65`lik bölümü dünyanın gölgesinde kaldı.
Türkiye`den de çıplak gözle takip edilebilen "Parçalı Ay Tutulması" tüm Türkiye`de güzel görüntülere sebep oldu.
21.34’de başlayan tutulma saat 03.18’de sona erdi.
İstanbul`da "Parçalı Ay Tutulması"
"Parçalı Ay Tutulması" İstanbul`da da güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.
İstanbul`da "Parçalı Ay Tutulması"
İstanbul`da "Parçalı Ay Tutulması"
İstanbul`da "Parçalı Ay Tutulması"
İstanbul`da "Parçalı Ay Tutulması"
İstanbul`da "Parçalı Ay Tutulması"
İstanbul`da "Parçalı Ay Tutulması"
İstanbul`da "Parçalı Ay Tutulması"
İstanbul`da "Parçalı Ay Tutulması"
Mersin`de "Parçalı Ay Tutulması"
Tutulma, Doğu Akdeniz`in önemli turizm merkezlerinden Mersin`de de gözlemlendi.
Mersin`de "Parçalı Ay Tutulması"
Van`da "Parçalı Ay Tutulması"
Van`da ise ayın dünyanın gölgesinin ardına saklandığı o anlar kare kare kayıt altına alındı.
Van`da "Parçalı Ay Tutulması"
Van`da "Parçalı Ay Tutulması"
Van`da "Parçalı Ay Tutulması"
Van`da "Parçalı Ay Tutulması"
Adana`da "Parçalı Ay Tutulması"
Ay`ın, Dünya`nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması" Adana semalarında gözlemlendi.
Adana`da "Parçalı Ay Tutulması"
Adana`da "Parçalı Ay Tutulması"
Adana`da "Parçalı Ay Tutulması"
Ankara`da "Parçalı Ay Tutulması"
Ay`ın, Dünya`nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması" Ankara`dan da gözlemlendi.
Ankara`da "Parçalı Ay Tutulması"
Sakarya`da "Parçalı Ay Tutulması"
"Parçalı Ay Tutulması" Sakarya`da gözlemlendi.
Sakarya`da "Parçalı Ay Tutulması"
Sakarya`da "Parçalı Ay Tutulması"
Sakarya`da "Parçalı Ay Tutulması"
Sakarya`da "Parçalı Ay Tutulması"
Bolu’da "Parçalı Ay Tutulması"
Ay`ın, Dünya`nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması" Bolu semalarında gözlemlendi.
Bolu’da "Parçalı Ay Tutulması"
Bolu’da "Parçalı Ay Tutulması"
Yurdun dört bir yanından dolunay fotoğrafları
Öte yandan yurdun dört bir yanından dolunayla beraber fotoğraflar geldi.
Ankara`da dolunay
Başkent Ankara semalarındaki dolunay Özel Harekat Daire Başkanlığı`da nöbet tutan polis ile birlikte görüntülendi.
Ovacık`ta dolunay
Tunceli`nin Ovacık ilçesinde akşam saatlerinde Munzur Dağları`nın ardından beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
Bingöl`de dolunay
Bingöl`de akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay ile bir leyleğin silüeti objektife böyle yansıdı.
Tekirdağ`da dolunay
Tekirdağ`da akşam saatlerinde şehrin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
Samsun`da dolunay
Samsun`da akşam saatlerinde şehrin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
Van`da dolunay
Van semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay ile bu anı görüntüleyen fotoğrafçıların silüeti güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul`da dolunay
İstanbul`da akşam saatlerinde beliren dolunay ile Büyük Çamlıca Camisi güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul`da dolunay
İstanbul`da akşam saatlerinde şehrin üzerinde beliren dolunay, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve Çamlıca Tepesi`ndeki televizyon kuleleri ile güzel görüntüler oluşturdu.
İstanbul`da dolunay
İstanbul`da, akşam saatlerinde beliren dolunay ile Ayasofya güzel görüntü oluşturdu.
Muş`ta dolunay
Muş`ta akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.
Muş`ta dolunay
Fotoğraf: AA