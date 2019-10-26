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Çok Bulutlu

Pamuk tarlaları stüdyo oldu

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Söke'de düğün fotoğrafçıları, çekimlerini pamuk tarlalarında yapıyor.

27.10.2019

Türkiye`nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Aydın`ın Söke ilçesindeki pamuk tarlaları, düğün fotoğrafçılarının stüdyosu oldu.
Trakya`da ayçiçeği, Isparta`da gül ve lavanta bahçeleri, son yıllarda düğün fotoğrafçılarının gözde mekanları arasına girdi. Bunlara bir yenisi de Aydın`dan geldi.
Söke`de bazı düğün fotoğrafçıları gelin ve damadın dış çekimlerini pamuk tarlalarında yapmaya başladı.
Aydın`da 3 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan Sedat Ünlü, yaklaşık 1 yıldır pamuk tarlalarında çekim yapıldığını söyledi.
Ortaya çıkan güzel fotoğraflardan dolayı yeni gelin adaylarının da pamuk tarlasında çekim talep ettiğini ifade eden Ünlü, "Gelinlikle biraz zor oluyor. Kimisi ikinci kıyafet getiriyor hatta ama beğendikleri için tarlada çekime istekli oluyorlar" dedi.
Çekime gelen gelin Sibel Bilmez ise fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.
İlçede başka yerlerde de fotoğraf çekileceklerini dile getiren Bilmez, "Tarlaya gelinlikle ve damatlıkla gelmek garip bir durum ama herkese tavsiye ederim" diye konuştu.
Fotoğraf: AA
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