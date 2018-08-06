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Palembang'da Kur'an-ı Kerim Müzesi
Endonezya'nın Palembang kentindeki Kur'an-ı Kerim müzesi ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.
Etiketler:
palembang
,
müze
,
kuranı kerim
,
kur'an-ı kerim
,
Endonezya
Kategori :
Dünya
Tarih : 06.08.2018
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