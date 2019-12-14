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Çok Bulutlu

Palandöken'de pistler hareketlendi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken'de hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

14.12.2019

Ülkede kayak sezonunu en erken açan merkez olarak ön plana çıkan Palandöken, hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler ile aileleri ağırladı.
Kar kalınlığının 54 santimetreye ulaştığı merkezde yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın keyfini çıkardı.
Çevre illerdekilerin de tercih ettiği kayak merkezinde, çocukların aileleriyle kızakla kayması renkli görüntüler oluşturdu.
Fotoğraf: AA
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