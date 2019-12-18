Palandöken'de, gün batımında insan silüeti ortaya çıktı

Her yıl binlerce yerli, yabancı turisti ağırlayan ve toplam 100 kilometreyi bulan pistleriyle ön plana çıkan Palandöken`in yeni yüzü akşam saatlerinde beliren silüet olacak.

Palandöken Kayak Merkezi`ne çıkarken silüeti fark eden Muhammet Özgür, yaptığı açıklamada, silüeti görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Yıllardır kayak merkezine geldiğini belirten Özgür, "Ben yeni fark ettim ama dikkatli bakınca insan silüeti bu saatlerde ortaya çıkıyor." dedi.

Silüetin kış mevsiminde ortaya çıktığını ifade eden Fatih Taysi ise Palandöken`e çıkan herkesin dikkatlice bakması halinde silüeti görebileceğini dile getirdi.