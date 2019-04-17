Pakistan'daki sert yağış Afgan mültecilerin hayatını zorlaştırıyor

Başkent İslamabad`ın dışındaki Afgan Basti isimli kampta yaşayanlar, sert yağış nedeni ile bazı evlerin çatılarının yıkıldığını ve tekrar onarmaya çalıştıklarını söylüyor.

Özellikle derme çatma evler, sağlıksız koşullar, yağmur ve atık sularla bataklığa dönüşmüş yolların hastalıklara neden olduğu da ifade ediliyor.