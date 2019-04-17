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Çok Bulutlu

Pakistan'daki sert yağış Afgan mültecilerin hayatını zorlaştırıyor

Pakistan'da sert yağış, mülteci kamplarındaki Afganların hayatını zorlaştırıyor.

17.04.2019

Başkent İslamabad`ın dışındaki Afgan Basti isimli kampta yaşayanlar, sert yağış nedeni ile bazı evlerin çatılarının yıkıldığını ve tekrar onarmaya çalıştıklarını söylüyor.
Özellikle derme çatma evler, sağlıksız koşullar, yağmur ve atık sularla bataklığa dönüşmüş yolların hastalıklara neden olduğu da ifade ediliyor.
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